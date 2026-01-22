almanacco del 22 01 2026

L’almanacco del 22 gennaio ricorda eventi storici, celebrazioni e tradizioni legate a questa data. In particolare, oggi si celebra San Vincenzo di Saragozza, patrono dei viticoltori, e si segnala l’inizio delle potature in molte zone, simbolo di speranza per la prossima vendemmia. Un giorno che unisce ricordi storici e rituali agricoli, offrendo uno sguardo sobrio e informativo sul passato e sulle tradizioni del giorno.

almanacco del giorno giovedì 22 gennaio Buona giornata da parte di Francesco Vitale Oggi la chiesa celebra San Vincenzo di Saragozza diacono e martire del IV secolo è uno dei Martiri più famosi della Spagna è il patrono dei viticoltori dei commercianti di vino spesso raffigurato con un corvo che secondo la leggenda potresti il suo corpo o con gli strumenti del suo martirio sono nati oggi dott Vairo Antonio Gramsci Agliana lei Nicola Piovani Tantissimi auguri a Federica e a Mirko il nostro viaggio nel tempo ci porta in quel 21 gennaio si del 1901 muore la regina Vittoria del Regno Unito dopo un regno durato quasi 74 anni gli succede il figlio Edoardo VII segnando La Fine di un'era che ha cambiato il volto dell'impero britannico nel 1944 durante la Seconda Guerra Mondiale le truppe alleate iniziano l'operazione shingle sbarcando sulle coste di Anzio Nettuno nel tentativo di aggirare le difese tedesche liberare Roma nel 1984 durante il Super Bowl Apple trasmette il celebre spot commerciale 1984 diretto da Ridley Scott per presentare il primo computer Macintosh meglio conosciuto come il Mac non perda Vincenzo un inverno perde un dente dice il proverbio di oggi che indica come verso la fine di gennaio il freddo più intenso comincia e lentamente accedere il passo aggiornate più luminose In alcune zone oggi è l'anno ufficiale per I viticoltori Molte zone Infatti si esce nelle vigne per potare i primi rami benedire i tralci con il vino dell'anno precedente Sperando in una vendemmia contatti mi fermo qui Vi auguro una buona giornata almanacco del giorno https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

