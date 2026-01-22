Ai Festival | divulgatrice Contu ‘gentilezza va integrata nella tecnologia'

Durante l'Ai Festival, la divulgatrice Contu ha sottolineato l'importanza di integrare la gentilezza nello sviluppo tecnologico. Secondo lei, la tecnologia dovrebbe essere pensata principalmente per le persone, partendo dall’ascolto e dall’umiltà. Solo così si può creare un ambiente digitale che favorisca il bene genuino e il rispetto, ponendo al centro valori umani fondamentali nel progresso tecnologico.

“Dobbiamo integrare la gentilezza nella tecnologia. Partiamo dal presupposto che la tecnologia va pensata per le persone e nel costruirla bisogna iniziare dal loro ascolto con l'umiltà e la volontà di fare del bene genuino alle persone”. E’ quanto affermato da, Gaia Contu, divulgatrice e dottoranda Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, durante la seconda giornata della terza edizione dell’Ai Festival, il Festival Internazionale sull'Intelligenza Artificiale, organizzato da WMF - We Make Future e in svolgimento all’università Bocconi di Milano dal 21 al 22 gennaio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

