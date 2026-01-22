Ai Berti Rozes | Tecnologia può combattere crimini finanziari

L’utilizzo dell’intelligenza artificiale, supportato dalla ricerca scientifica più avanzata, rappresenta uno strumento efficace per il contrasto dei crimini finanziari. Grazie a queste tecnologie, è possibile individuare e prevenire attività illecite nel settore finanziario con maggiore precisione e tempestività, contribuendo a rafforzare la sicurezza e l’integrità dei sistemi economici.

"Oggi l'intelligenza artificiale, unità alla migliore ricerca scientifica, può creare il più potente strumento al mondo per il contrasto dell'attività criminale finanziaria. Questo permette di intercettare rischi finanziari che prima era invisibile, una tecnologia potentissima per mettere al sicuro i nostri risparmi". Così Jacopo Berti, amministratore delegato di Rozes, in occasione dell'Ai Festival che si è tenuto all'Università Bocconi di Milano. Un appuntamento, giunto alla sua terza edizione, organizzato da Wmf – We make future.

