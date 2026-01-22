accertamenti su un cantiere scoperti contratti fasulli

Su un cantiere sono stati individuati accertamenti riguardanti contratti apparentemente regolari, ma ritenuti fasulli. Secondo le indagini, si sarebbero utilizzati accordi di distacco di manodopera solo a livello formale, con l’obiettivo di nascondere una somministrazione di operai e di evitare il pagamento delle ritenute previdenziali. Questa pratica illegale mette in discussione la regolarità delle assunzioni e la tutela dei lavoratori coinvolti.

Avrebbero fatto ricorso, secondo l’accusa, ad accordi, solo apparenti, di distacchi di manodopera con l’obiettivo di nascondere una vera e propria somministrazione di operai ed evadere le ritenute previdenziali. È quanto scoperto nei giorni scorsi dall’ ispettorato territoriale del lavoro (Itl) di Ravenna in un cantiere edile della città. L’attività ispettiva, avviata nel 2025, ha interessato le posizioni di 20 operai. Dalle verifiche effettuate nel cantiere è emerso infatti che due delle quattro imprese del cantiere avevano sottoscritto un accordo di distacco secondo gli accertamenti non genuino in quanto in realtà sarebbe servito solo ad avere manodopera a vantaggio dell’azienda esecutrice azzerando tutti i costi del lavoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

