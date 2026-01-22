A prima vista, potrebbe sembrare un’immagine inquietante, ma in realtà si tratta di un trucco di scena ben realizzato. La top model appare in perfetta salute, con un volto segnato da lividi e ferite sul braccio, elementi che contribuiscono a creare un effetto realistico. Questa rappresentazione dimostra come il trucco possa trasformare completamente l’aspetto, mantenendo intatta l’interpretazione visiva senza compromettere l’immagine complessiva.

U n volto segnato da lividi, ferite aperte sul braccio e un’espressione cupa che nulla ha a che vedere con il glamour delle passerelle. Le ultime immagini pubblicate da Bella Hadid sul suo profilo Instagram hanno lasciato i fan senza fiato: l’icona della moda globale appare “sfigurata” e insanguinata. Ma niente paura: non si tratta di un incidente, bensì dello straordinario lavoro dei truccatori di effetti speciali per The Beauty, la nuova attesissima serie firmata da Ryan Murphy in arrivo il 22 gennaio su Disney+. Lo stile streetwear di Bella Hadid. guarda le foto Bella Hadid ferita e “cattivissima”: le immagini sul set di “The Beauty”. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - A un primo sguardo, il terrore. Ma la top model sta benissimo: si tratta di un trucco di scena perfettamente riuscito

