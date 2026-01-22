Un giovane di 26 anni è stato fermato dalla polizia a Roma, dove ha tentato una fuga in retromarcia, investendo un agente. Durante l’intervento sono stati sequestrati circa 5,7 kg di hashish. L’arresto si inserisce nell’ambito di operazioni di contrasto allo spaccio di droga e alla criminalità locale.

Eseguito un arresto a Roma, dove un giovane corriere ha tentato una fuga disperata per sottrarsi ai controlli. L’uomo, un ventiseienne romano, è stato fermato in zona Portonaccio mentre trasportava 5,7 kg di hashish suddivisi in 57 panetti. L’intervento è stato reso necessario dopo che il sospetto ha investito un agente e speronato un’auto di servizio nel tentativo di scappare. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria. L’inseguimento e il tentativo di fuga Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando gli agenti della squadra di polizia giudiziaria del III Distretto Fidene-Serpentara hanno notato un comportamento sospetto da parte di un giovane alla guida di un veicolo in zona Portonaccio, a Roma. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - 26enne fermato dalla polizia a Roma tenta una fuga disperata in retromarcia e investe un agente

Leggi anche: Stagno | Contromano per scappare dalla polizia, abbandona l'auto e tenta la fuga a piedi: fermato e denunciato

