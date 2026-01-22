22 gennaio il giorno dei record | in Toscana apre la mostra sul basket

Il 22 gennaio 2026, a Firenze, si apre una mostra dedicata alla storia del basket in Toscana, celebrando eventi e protagonisti di questa disciplina. In questa occasione, si ricorda anche una delle più notevoli prestazioni individuali nel panorama della pallacanestro, sottolineando l’importanza di questa data nel contesto sportivo regionale e nazionale. La mostra offre un’occasione per approfondire la passione e la storia di uno sport che continua a coinvolgere molte generazioni.

Firenze, 22 gennaio 2026 – Il 22 gennaio è una data impressa a fuoco nella storia della pallacanestro, per una delle più incredibili prestazioni individuali di tutti i tempi. Ecco i principali eventi storici legati al basket in questo giorno: il 22 gennaio 2006 è stata la notte degli 81 punti di Kobe Bryant. I Los Angeles Lakers battono i Toronto Raptors 122-104 allo Staples Center. Kobe Bryant segna 81 punti, registrando la seconda miglior prestazione realizzativa di sempre in una singola partita NBA, dietro solo ai 100 punti di Wilt Chamberlain del 1962. Bryant realizzò 55 dei suoi 81 punti nel solo secondo tempo.

