In questa analisi, esploreremo le ragioni che hanno portato Josh Holloway a perdere il ruolo di Gambit in

La star di Lost ha rivelato di essere stato scelto per il ruolo di Gambit nella pellicola sui mutanti di Gavin Hood, ma di aver aver rapidamente per poi aver perso il ruolo. Dalla giungla di Lost alla giungla mutante. Josh Holloway, affascinante interprete di Sawyer nella serie di culto di Damon Lindelof e Carlton Cuse, ha rivelato di essere stato scelto per interpretare il mutante Gambit nel film di Gavin Hood del 2009 X-Men - Le origini: Wolverine per poi essere licenziato. "Gambit era uno dei ruoli che ho perso. A dire il vero, avevo fatto il provino con Hugh Jackman e avevo ottenuto la parte", ha rivelato l'attore al Fan Expo di Portland, come riporta Collider. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - X-Men - Le origini: Wolverine, perché Josh Holloway fu licenziato dal ruolo di Gambit?

Leggi anche: Wolverine elimina icona x men includendo gambit e ice man

Leggi anche: Una scena tagliata in Deadpool & Wolverine rivela il ruolo che avrà Gambit in Avengers Doomsday (e non sarà un eroe)

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Josh Holloway e Gambit: La mattina fui scelto per il film, la sera mi lasciarono a casa; X-Men: la cronologia completa e l'ordine di visione definitivo! (Fino a Deadpool & Wolverine); Josh Holloway e Gambit: Scelto e Scaricato dal Film in 24 Ore.

X-Men - Le origini: Wolverine, perché Josh Holloway fu licenziato dal ruolo di Gambit?La star di Lost ha rivelato di essere stato scelto per il ruolo di Gambit nella pellicola sui mutanti di Gavin Hood, ma di aver aver rapidamente per poi aver perso il ruolo. movieplayer.it

Wolverine meritava di piùWolverine è tra gli X-men senza dubbio il personaggio più amato dal pubblico. Inquieto e scostante come Batman, ma meno eroico, in quanto non va lui a cercare il Male ma è quest'ultimo a raggiungerlo ... mymovies.it

Wolverine per PlayStation 2. Un ottimo gioco per l'epoca... Sia dal punto di vista grafico, tecnologico e di narrazione. Diversi boss da sconfiggere e tante abilità da sbloccare. Oltre (e non era scontato per l'epoca) a trovare diverse easter egg - facebook.com facebook