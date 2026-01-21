Università | la Scuola Normale prima in Italia per le Scienze fisiche

La Scuola Normale Superiore si distingue come la migliore in Italia nel settore delle Scienze fisiche, che include Fisica, Matematica, Chimica e Cosmologia. Questa posizione riflette l’eccellenza accademica e la qualità della ricerca che da sempre caratterizzano l’istituzione, offrendo un ambiente stimolante per studenti e ricercatori impegnati nello sviluppo delle scienze fondamentali.

