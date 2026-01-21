In un contesto politico internazionale complesso, sono emerse recenti dichiarazioni che accusano la premier italiana, Giorgia Meloni, di agire come emissaria di Donald Trump con l'obiettivo di destabilizzare l'Unione Europea. Queste affermazioni, riportate da fonti di Bruxelles, pongono nuove questioni sulle dinamiche di potere e le influenze esterne nel panorama europeo.

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - "Meloni è l'emissaria di Trump per la destabilizzazione dell'Unione Europea. Trump al momento sta prendendo da noi i nostri soldi. Lo sta facendo grazie a un governo che ha deciso di comprare il gas dagli Stati Uniti a cinque volte il prezzo precedente, elemento al quale si aggiunge l'acquisto delle armi che poi mandiamo a Zelensky per la guerra". Così su La 7, a Coffee Break, Francesco Silvestri, capogruppo M5S in commissione Esteri della Camera. "Trump ha iniziato la sua Presidenza dicendo di voler annettere il Canada, poi vuole la Groenlandia e ora si è praticamente proclamato Presidente del Venezuela. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ue: Silvestri, 'Meloni emissaria di Trump per destabilizzazione'

Leggi anche: Trump: la mia offerta a Kiev non è definitiva. Domani a Ginevra il vertice Ue-Usa-Ucraina?Meloni: lavorare con l'Europa e con Trump

Leggi anche: Giorgia Meloni, no al pano di pace Ue: "Lavoriamo con Trump per Kiev"

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Fuorionda Meloni da Trump: imbarazzo per la frase sulla stampa italiana

Ue: Silvestri, 'Meloni emissaria di Trump per destabilizzazione'Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Meloni è l’emissaria di Trump per la destabilizzazione dell’Unione Europea. Trump al momento sta prendendo da noi i nostri soldi. Lo sta facendo grazie a un governo che ha ... lanuovasardegna.it

Meloni non esulti, gli hub di rimpatrio Ue non legittimano il modello AlbaniaI regolamenti approvati a Bruxelles sui rimpatri sono un eccellente viatico verso una soluzione definitiva che porterà chiarezza sia dal punto di vista giurisprudenziale sia dal punto di vista ... huffingtonpost.it

#Groenlandia #Trump #Europa #Usa #Meloni - facebook.com facebook

Francesco Silvestri (@FraSilvestriM5S) / Posts / X x.com