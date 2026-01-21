Trasformavano il ristorante in una discoteca abusiva 4 denunciati e attrezzature sequestrate

Durante controlli mirati sulla sicurezza dei locali pubblici a Frosinone, la Polizia di Stato ha scoperto un ristorante trasformato in una discoteca abusiva. Quattro persone sono state denunciate e le attrezzature sono state sequestrate. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di monitoraggio sulla movida per garantire il rispetto delle normative e la sicurezza dei cittadini.

