Simone Marchetti l' editoriale | La discesa agli inferi della democrazia

Nel nuovo numero di Vanity Fair, si riflette sui 250 anni dalla fondazione degli Stati Uniti e sullo stato attuale della democrazia globale. L’editoriale di Simone Marchetti invita a un’analisi sobria e approfondita delle libertà esistenti e delle sfide che ancora oggi affrontano le società moderne. Un’occasione per interrogarsi sul ruolo della democrazia nel nostro tempo e sulla sua possibile evoluzione.

Il nuovo numero di Vanity Fair ricorda i 250 anni dalla fondazione degli Stati Uniti: è ancora la terra delle libertà? E quanta democrazia e libertà esistono in questo momento nel mondo?.

