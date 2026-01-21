Serve una legge per ridurre i rifiuti nel termovalorizzatore di Acerra

Il presidente del Consiglio comunale di Acerra, Raffaele Lettieri, ha sottolineato l’importanza di adottare una legge volta a ridurre il volume di rifiuti trattati nel termovalorizzatore locale. Durante un incontro in aula consiliare, si è discusso della situazione ambientale e della necessità di interventi normativi per migliorare la gestione dei rifiuti e ridurre l’impatto sull’ambiente.

Legiferare per diminuire il carico di rifiuti trattati nel termovalorizzatore di Acerra. È quanto ha auspicato il presidente del Consiglio comunale di Acerra, Raffaele Lettieri, a margine dell'incontro svoltosi nell'aula consiliare per fare il punto sulla questione ambientale, e al quale hanno.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Rifiuti, il piano della Regione: “Il termovalorizzatore serve, 10 anni per la svolta o le tariffe saliranno ancora”La Regione Marche ha presentato un piano per la gestione dei rifiuti, puntando sulla realizzazione di un termovalorizzatore.

Leggi anche: Caivano: inquinamento, una control room per i reati ambientali. Quintali di rifiuti in fiamme costano le manette a un 57enne di Acerra

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: 'Una legge per difendere le notizie e salvare il giornalismo', il 21 gennaio dibattito in Campidoglio; Donatella Finocchiaro: Sicilia patriarcale, serve una legge per cambiare; Referendum Giustizia 2026, quando e per cosa si vota; Associazione Coscioni: Serve una legge.

Serve una legge per ridurre i rifiuti nel termovalorizzatore di AcerraLegiferare per diminuire il carico di rifiuti trattati nel termovalorizzatore di Acerra. È quanto ha auspicato il presidente del Consiglio comunale di Acerra, Raffaele Lettieri, a margine dell'incontr ... napolitoday.it

Per una legge nazionale sul fine vita, cosa ci ha detto la Consulta e perché la strada della Toscana è quella giustaLa Corte costituzionale salva l'impianto della legge toscana sul fine vita e chiarisce che tempi, ruolo del Servizio sanitario nazionale e competenze regionali sono elementi essenziali ... wired.it

Fine vita, l'Emilia-Romagna rivedrà la delibera. De Pascale: «Serve una legge comune di tutte le Regioni» x.com

Prezzi fuori controllo, MDC FVG: serve legge e Antitrust più incisivi sul carrello della spesa -> https://www.nordest24.it/caro-spesa-2025-alimentari-rincari-mdc-fvg-indagine-agcm - facebook.com facebook