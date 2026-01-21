San Sebastiano | il Santo Guerriero Celebrato il 21 Gennaio

San Sebastiano, celebrato il 21 gennaio, è noto come il Santo Guerriero. Nato a Milano nel III secolo d.C., fu un ufficiale dell'esercito romano durante il regno di Diocleziano. La sua figura è legata alla fede cristiana e al martirio, simbolo di resistenza e coraggio. La sua storia è ricordata come esempio di dedizione e fedeltà ai valori cristiani, rimasta viva nel corso dei secoli.

Chi era San Sebastiano?. San Sebastiano nacque a Milano nel III secolo d.C. Fu un ufficiale dell'esercito romano sotto l'imperatore Diocleziano. Sebastiano era un cristiano devoto, ma tenne nascosta la sua fede per poter aiutare segretamente i suoi compagni cristiani perseguitati. La sua devozione lo portò a diventare un simbolo di coraggio e fede incrollabile. Quando la sua fede fu scoperta, fu condannato a morte e trafitto da frecce, ma miracolosamente sopravvisse. Successivamente, fu nuovamente arrestato e giustiziato a colpi di bastone. Perché è diventato santo?. San Sebastiano divenne santo a causa del suo martirio e della sua incrollabile fede cristiana.

