Samuele Longo | Oggi vivo in Spagna si sta meglio Quella profezia di Gerry Scotti mi perseguita

Samuele Longo, ex talento del settore giovanile dell’Inter, condivide il suo percorso nel calcio in un’intervista a Fanpage.it. Attualmente residente in Spagna, riflette sulla sua carriera e sulla vita lontano dall’Italia, sottolineando come il trasferimento abbia migliorato il suo stile di vita. Tra ricordi e sfide, Longo racconta il suo viaggio professionale, dalla crescita nelle giovanili alle stagioni da svincolato, offrendo uno sguardo diretto e sincero sulla sua esperienza.

