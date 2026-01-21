Samuele Longo | Oggi vivo in Spagna si sta meglio Quella profezia di Gerry Scotti mi perseguita
Samuele Longo, ex talento del settore giovanile dell’Inter, condivide il suo percorso nel calcio in un’intervista a Fanpage.it. Attualmente residente in Spagna, riflette sulla sua carriera e sulla vita lontano dall’Italia, sottolineando come il trasferimento abbia migliorato il suo stile di vita. Tra ricordi e sfide, Longo racconta il suo viaggio professionale, dalla crescita nelle giovanili alle stagioni da svincolato, offrendo uno sguardo diretto e sincero sulla sua esperienza.
Samuele Longo racconta in una lunga intervista a Fanpage.it il suo lungo viaggio nel calcio, da gioiello del vivaio dell'Inter alla prima stagione da svincolato a 34 anni. Storie, retroscena e aneddoti, compreso un celebre post di Gerry Scotti che lo ha accompagnato per oltre 10 anni.🔗 Leggi su Fanpage.it
