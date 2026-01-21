Ronchi donna di ferro | A 22 anni la più vecchia

Sara Ronchi, nota come “donna di ferro,” ha recentemente guidato Ronchi Faenza a una vittoria importante contro Vicenza, grazie alla sua migliore prestazione stagionale. A 22 anni, questa vittoria segna una significativa rinascita sia per l’E-Work sia per la stessa giocatrice, contribuendo a rafforzare il morale e a migliorare la posizione in classifica della squadra. Un risultato che testimonia il crescente impegno e la crescita del team in questa stagione.

La rinascita dell’E-Work e di Sara Ronchi. La rotonda vittoria delle faentine contro Vicenza, arrivata grazie alla più bella prestazione della stagione, ha riportato l’ottimismo e ha permesso di scalare posizioni in classifica. Una delle protagoniste è stata Ronchi, ala classe 2003, ritornata in campo il 10 gennaio dopo essersi ristabilita dalla rottura del legamento crociato del ginocchio subìta nel dicembre 2024, stesso infortunio che le è capitato ben tre volte in soli quattro anni. Una delle doti della giocatrice è il carattere e lo spirito combattivo di chi non si abbatte davanti alla sfortuna e così in estate ha scelto Faenza e lo staff dell’E-Work per compiere tutto il percorso riabilitativo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

