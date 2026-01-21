Romagna sempre più anziana e con meno bambini | l’allarme demografico di Legacoop

Il calo demografico in Romagna è un tema noto da tempo, con una popolazione sempre più anziana e una diminuzione dei bambini. Legacoop Romagna evidenzia come questa tendenza non sia una sorpresa, dato che la regione risulta tra le più colpite a livello nazionale ed europeo. La questione richiede attenzione e analisi approfondite per comprendere le sue cause e valutare possibili interventi.

Romagna, l’inverno demografico avanza. L'allarme di Legacoop: "Sistema sotto stress, serve una nuova visione"L’andamento demografico in Romagna continua a rappresentare una sfida significativa, con Legacoop Romagna che evidenzia la necessità di un cambiamento di prospettiva.

