Rifiuti Alfonsi | al via rimozione discarica abusiva via Alessandro Marchetti

Sono iniziate oggi le operazioni di rimozione di rifiuti nell’area di via Alessandro Marchetti, vicino alla Collina Muratella nel Municipio Roma XI. L’intervento, volto a ripristinare la pulizia e la sicurezza dell’area, riguarda la bonifica di una discarica abusiva. L’intervento si inserisce nelle attività di tutela ambientale e di rispetto delle norme urbanistiche in tutta la città.
Sono state avviate oggi le operazioni di rimozione massiva di rifiuti nell’area adiacente a via Alessandro Marchetti, situata a ridosso della Collina Muratella nel Municipio Roma XI. A darne notizia, in una nota, è stata l’assessora ai Rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi. Questo intervento, programmato su disposizione dell’assessorato all’Agricoltura, Ambiente e ciclo dei rifiuti, è eseguito da Ama in extra Ta.Ri. e prevede la rimozione di circa 4 tonnellate di rifiuti. Per realizzare questa operazione, sono stati impiegati 5 operatori e sono stati utilizzati 2 camion con cassa ragno, 1 bob-cat e altri mezzi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
