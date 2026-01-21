Dopo aver raccolto oltre 10.000 firme per sostenere i Mutoid, la questione si sposta ora in tribunale. La battaglia legale riguarda la tutela degli artisti e il rispetto dei loro diritti. La mobilitazione continua, evidenziando l’importanza di una tutela adeguata nel settore creativo. La vicenda sottolinea la rilevanza di un confronto diretto tra artisti e istituzioni per garantire un’adeguata tutela delle espressioni artistiche.

Oltre 10mila firme raccolte per i Mutoid. La petizione a sostegno degli artisti è stata avviata l’estate scorsa. Una raccolta firme sulla piattaforma change.org, a cui hanno aderito fin qui già 10.099 persone. La mobilitazione è cominciata dopo che la permanenza dei Mutoid a Santarcangelo – arrivati qui nell’estate 1990 – è stata messa a rischio dalla sentenza del Consiglio di Stato di un anno fa. I giudici, accogliendo il ricorso di un vicino di casa degli artisti – da sempre in lotta con loro – hanno giudicato "abusive" le abitazioni dei Mutoid, ricavate da vecchi camion, roulotte e container, e hanno annullato i vari atti con cui l’amministrazione comunale di Santarcangelo, con il via libera di Regione e Soprintendenza, aveva ’sanato’ la situazione di Mutonia e salvato così gli artisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raccolte oltre 10mila firme per salvare i Mutoid. Ma la partita per gli artisti ora si gioca in tribunale

