Pronostico Fenerbahçe-Aston Villa quante insidie nel fortino di Istanbul | occhio agli ex

Il match tra Fenerbahçe e Aston Villa, in programma giovedì alle 18:45, è valido per la settima giornata della fase a gironi di Europa League. La partita si svolge nel fortino di Istanbul, un ambiente difficile per gli ospiti. Entrambe le squadre cercano punti importanti, con attenzione agli ex calciatori coinvolti. Di seguito, analisi, probabili formazioni e pronostico della sfida.

Fenerbahçe-Aston Villa è una partita valida per la settima giornata della League Phase di Europa League e si gioca giovedì alle 18:45: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. L'Aston Villa è il favorito numero uno per la vittoria dell'Europa League, secondo le quote dei bookmaker. I Villans, terzi in classifica in Premier League, fino a questo momento hanno dato ragione agli allibratori: in campo continentale hanno vinto 5 partite su 6, con l'unico passo falso della sconfitta patita ad ottobre nei Paesi Bassi con il GA Eagles. Bottino che gli consente di essere molto vicini all'obiettivo qualificazione diretta: potrebbe bastare un'altra vittoria per andare direttamente agli ottavi senza dover passare dai playoff.

