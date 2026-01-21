Processo Maleventum | la sentenza del Tribunale di Benevento

Il Processo Maleventum si conclude con una sentenza in gran parte assolutoria del Tribunale di Benevento. Dopo un percorso giudiziario lungo e complesso, il verdetto rappresenta un momento importante per le parti coinvolte e per il territorio del Sannio. In questa breve analisi, si riassumono i punti salienti e le implicazioni di una delle vicende giudiziarie più discusse degli ultimi anni nella regione.

Tempo di lettura: 2 minuti Si chiude con un verdetto in gran parte assolutorio uno dei processi più discussi degli ultimi anni nel Sannio. Il Tribunale di Benevento, in composizione collegiale, ha assolto l’imprenditore Paolo Di Donato, 56 anni di Sant’Agata de’ Goti, noto alle cronache come il “Re dei migranti”, da sette capi di imputazione. Assoluzione piena anche per il carabiniere Salvatore Ruta, 65 anni di Airola, brigadiere in servizio presso la Compagnia dei Carabinieri di Montesarchio. Accogliendo le tesi difensive degli avvocati Vittorio Fucci e Pietro Farina, i giudici hanno escluso la responsabilità di Di Donato per i reati di associazione a delinquere, tre episodi di corruzione, due rivelazioni di segreti d’ufficio e la truffa aggravata ai danni dello Stato. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

