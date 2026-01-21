Lo smaltimento corretto del cartongesso è essenziale per garantire il rispetto delle normative ambientali e prevenire potenziali rischi per la salute. Una gestione adeguata riduce l'impatto sull'ambiente, favorisce il riciclo e evita sanzioni legali. Comprendere le modalità di smaltimento aiuta a mantenere pratiche sostenibili e a garantire la sicurezza durante e dopo i lavori di ristrutturazione o demolizione.

Capire perché è importante lo smaltimento corretto del cartongesso è fondamentale per chiunque affronti lavori di ristrutturazione, demolizione o allestimento di spazi interni. Il cartongesso è un materiale ampiamente utilizzato in edilizia per la sua versatilità, leggerezza e rapidità di posa, ma una volta rimosso diventa un rifiuto speciale che non può essere gestito come un semplice scarto domestico. Uno smaltimento corretto del cartongesso tutela l'ambiente, rispetta la legge e garantisce sicurezza nei cantieri. Il cartongesso è un rifiuto speciale. Uno dei motivi principali per cui è importante lo smaltimento corretto del cartongesso riguarda la sua classificazione.

