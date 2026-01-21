Per il ’Marconi’ mancano i soldi La sindaca spiega i ritardi sul liceo

Il progetto del nuovo liceo scientifico 'Marconi' incontra attuali difficoltà di finanziamento. La sindaca ha illustrato che, pur essendo disponibile a collaborare, l'amministrazione comunale attende risposte chiare da parte del presidente della Provincia e dei rappresentanti di alcuni gruppi politici locali. La questione riguarda la disponibilità di risorse e impegni concreti per avviare i lavori, elemento fondamentale per definire i tempi di realizzazione dell’opera.

"Sul futuro del liceo scientifico il Comune è pronto a fare la sua parte, ma prima vorremmo che il presidente della Provincia Roberto Vallettini e i consiglieri della destra carrarina Tosi, Manuel, Caffaz, Bernardi e Mattei ci dessero alcune risposte concrete". Immediata la replica della sindca Serena Arrighi sulla denuncia dell'opposizione che accusava il Comune di inerzia e ritardi sul progetto di ricostruzione del liceo scientifico ' Marconi '. "Sull'onda del presenzialismo che sta contagiando molti di loro – scrive la sindaca – non facciamo che assistere a goffi tentativi di intestarsi risultati ai quali sono estranei, come la recente inaugurazione del 'Minuto'.

