Oggi sciopero dei Meme | perché la community non pubblicherà nuovi contenuti ironici per un giorno

Oggi, la community dei meme ha deciso di astenersi dalla pubblicazione di contenuti ironici, in segno di protesta e riflessione. Lo sciopero, definito un “atto culturale”, è stato promosso da Memissima durante i recenti Meme Awards. Questa iniziativa mira a sensibilizzare sull’importanza della creatività e del rispetto nel mondo digitale, invitando gli utenti a riflettere sul ruolo dei meme nella cultura contemporanea.

«Un atto culturale» è stato presentato così lo sciopero dei Meme organizzato per la giornata di oggi da Memissima e proposto durante l’ultima edizione dei Meme Awards. «In un momento storico in cui la realtà quotidiana supera i meme – si legge nel comunicato stampa – in cui la politica ha definitivamente compreso che il miglior modo per essere comunicati non è aspettare che qualcuno li trasformi in meme ma agire da meme in prima persona». «Non un obbligo – continua – ma un’idea, una proposta, un’utopia; mercoledì 21 gennaio sarà un momento di riflessione per tutte le community sul periodo storico che stiamo vivendo nel quale, anche se per un giorno scomparissero tutti i meme, nessuno si accorgerebbe della differenza perché, ormai, come afferma l’ideatore e direttore artistico di Memissima Max Magaldi, “La realtà nasce già memata”».🔗 Leggi su Open.online

