Nordio oggi in Aula la maggioranza all’assalto della risoluzione

Oggi Nordio è presente in Aula mentre la maggioranza si mobilita sulla risoluzione. La discussione sulla sicurezza si estende oltre il pacchetto di legge previsto, coinvolgendo diverse iniziative e posizioni politiche. La questione rimane centrale nel dibattito pubblico e parlamentare, con approcci diversificati e confronti serrati tra le forze politiche.

Lo Russo (Pd): "La sicurezza è di sinistra. Ora facciamo proposte di governo" Franco Gabrielli: "La sinistra ha regalato il tema sicurezza alla destra. Politica? Darò un contributo al dibattito" Ipoteca Viminale. Sul pacchetto sicurezza Salvini e la Lega alzano la posta. Iezzi: "Interverremo in Parlamento" L'assalto alle norme sulla sicurezza non viene portato avanti solo attraverso il pacchetto ad hoc che arriverà sul tavolo del Consiglio dei ministri. In occasione delle comunicazioni del ministro Carlo Nordio sull'amministrazione della giustizia che si terranno questa mattina a Montecitorio i partiti della coalizione puntano a piantare le proprie bandierine. Ucraina, risoluzione della maggioranza: sostegno multidimensionaleLa risoluzione della maggioranza sottolinea l'importanza di un sostegno multidimensionale all'Ucraina, con l'obiettivo di favorire un processo di pace giusto e duraturo. Parlamento: in aula le comunicazioni di Nordio sulla GiustiziaRoma, 16 gen (Adnkronos) - Le comunicazioni del ministro della Giustizia Carlo Nordio sono al centro della prossima settimana di lavori parlamentari.

