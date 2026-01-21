Milano Home 2026, in Fiera Milano dal 22 al 25 gennaio, presenta la nuova cultura del negozio dedicata all’abitare contemporaneo. Con oltre 750 brand, in crescita rispetto all’anno precedente, e una presenza internazionale significativa, l’evento si concentra sul mondo della casa e del lifestyle, offrendo uno sguardo innovativo e quotidiano sul modo di vivere. Una manifestazione che definisce lo stile di vivere contemporaneo e le tendenze del settore.

Lo “ Human retail ”, la nuova cultura del negozio per l’ abitare contemporaneo, il mondo della cas a e il lifestyle di chi la vive sono al centro di Milano Home 2026 aperta da domani 22 fino al 25 gennaio in Fiera Milano con oltre 750 brand, in aumento di oltre il 20% rispetto al 2025 e una presenza internazionale (oltre il 20%) degli espositori in gran parte provenienti da Francia, Germania, Spagna e Olanda ma non solo. Partecipazioni che sottolineano il profilo sempre più europeo della manifestazione organizzata da Fiera Milano in collaborazione con GeFi–Gestione Fiere, e la sua capacità far dialogare qualità produttiva, cultura del progetto e manifattura, valorizzando le filiere italiane ed europee come leva competitiva per il sistema casa e il retail specializzato che offre ai professionisti l’opportunità di “leggere” l’ evoluzione dell’abitare e interpretare i nuovi modelli di relazione tra brand, negozi e persone. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milano Home, il negozio definisce lo stile di abitare contemporaneo

Argomenti discussi: Milano Home 2026 punta su retail indipendente e formazione. Attesi 750 brand; Milano Home 2026: il futuro del retail è relazione; Milano Home 2026: il retail al centro del futuro dell’abitare; Hot negozi sport online Flash Sales Milano SportIT.

Da Milano Home parte rilancio del negozio come luogo d'incontroSono attesi buyer provenienti da tutto il mondo, in particolare da Europa (20%), Medio Oriente (8%), Nord America e Asia (7%) e Africa (4%) per la prossima edizione a Fiera Milano di Home, la ... ansa.it

Milano Home, i negozi accendono le luci delle cittàTutte le novità della manifestazione dedicata al mondo della casa e dell’abitare che si terrà dal 22 al 25 gennaio in Fiera Milano. Al centro il valore del negozio specializzato come luogo di incontro ... ilgiornale.it

Tornano Milano Home Exhibition, Quick&more e PTE - PromotionTrade Exhibition: tre manifestazioni che raccontano l’evoluzione dei consumi, dalla casa al regalo, dal marketing promozionale alle soluzioni per il punto vendita. Tre fiere in contemporanea, pe - facebook.com facebook

