mentre la sinistra la attacca beatrice venezi fa il sold out a teatro

Dopo mesi di discussioni sulla sua professionalità, Beatrice Venezi ha recentemente ottenuto un importante riconoscimento, con il sold out delle sue ultime esibizioni a teatro. La sua nomina a direttore musicale del Teatro La Fenice di Venezia rappresenta un passo significativo nel suo percorso artistico, nonostante le critiche e le opposizioni ricevute. Un risultato che evidenzia il valore e il consenso crescente attorno alla sua figura professionale.

Dopo quattro mesi in cui è stata ripetutamente messa in discussione la sua professionalità, Beatrice Venezi ha parzialmente rotto il silenzio sulla nomina a direttore musicale del Teatro La Fenice di Venezia. Le poche parole della musicista toscana alla presentazione della Carmen di Georges Bizet al Teatro di Pisa hanno scatenato le reazioni furibonde del fronte che ha deciso di contestare la sua nomina con quasi un anno di anticipo dal previsto insediamento. Sindacati. Sollecitata ieri in conferenza, Venezi aveva detto che all'estero - dove lavora, essendo direttore principale ospite del Teatro Colón di Buenos Aires - "ci si chiede perché una fondazione finanziata con fondi pubblici dallo Stato sia sostanzialmente gestita dai sindacati". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

