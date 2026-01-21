L’uomo responsabile dell’omicidio dell’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato condannato all’ergastolo. L’evento si è verificato nel 2022 a Nara, durante un’assemblea pubblica. La condanna rappresenta la conclusione di un procedimento giudiziario che ha suscitato molta attenzione sia in Giappone sia a livello internazionale. La sentenza riflette l’importanza di garantire la giustizia in casi di grave violenza politica.

L’uomo che ha ucciso l’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato condannato all’ergastolo, tre anni e mezzo dopo aver sparato mortalmente all’ex leader durante una manifestazione nella città di Nara nel 2022. Lo stesso Tetsuya Yamagami si è dichiarato colpevole del crimine all’apertura del processo lo scorso anno, ma la punizione che merita ha diviso l’opinione pubblica giapponese. Mentre molti considerano il 45enne un assassino a sangue freddo, alcuni simpatizzano per la sua educazione travagliata. Yamagami condannato all’ergastolo per l’omicidio di Abe. I pubblici ministeri hanno dichiarato che Yamagami meritava l’ergastolo per il suo “grave atto”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - L’uomo che ha ucciso l’ex primo ministro giapponese Shinzo Abe è stato condannato all’ergastolo

Leggi anche: Germania, condannato all’ergastolo l’infermiere che ha ucciso dieci pazienti e ha tentato di farne morire altri ventisette

Leggi anche: Giampiero Gualandi condannato all'ergastolo, ha ucciso la vigilessa Sofia Stefani: «Un narcisista diventato assassino»

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Chi è Jonathan Rivolta, l’uomo che ha accoltellato un rapinatore in casa sua: È legittima…; L’avventura di un uomo moderno; To Be Continued | Giuliano Claudio Dal Pozzo – L’uomo che ha tenuto insieme bontà e profitto; Angelo Caroli, l’uomo che ha inventato il vintage prima che si chiamasse vintage.

È morto all’improvviso a 58 anni. Ha avuto incidente, ha sbattuto la testa e la caduta è stata fatale. Sarà per sempre l’uomo più importante della mia vita: il ...La conduttrice a Verissimo: È stato l'uomo più importante della mia vita. Cassoli è deceduto a 58 anni dopo una caduta fatale ... ilfattoquotidiano.it

L’uomo che ha rapito e accoltellato la ex sul Raccordo anulare tradito dal cellulare: così è stato incastratoL’uomo che ha rapito e accoltellato la ex sul Gra è stato fermato a Fiano Romano grazie al tracciamento del cellulare. La donna, 36 anni, è grave ma stabile. Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel ... fanpage.it

Telesveva. . Uomo ucciso a coltellate a Bari, oggi l’autopsia: caccia al killer tra contatti e passato della vittima #bari #cronaca #omicidio facebook

Era pronto a fuggire l'uomo che l' #8gennaio avrebbe ucciso la moglie nella loro casa di #Anguillara e ne avrebbe nascosto il corpo. Arrestato, davanti ai magistrati non ha parlato x.com