lo speed date per farsi conoscere

A San Giuliano Milanese, Afol Metropolitana, in collaborazione con l’amministrazione comunale, organizza uno speed date per il recruiting di professionisti nel settore ingegneristico. L’evento, realizzato con HQ Engineering Italia, offre l’opportunità di conoscere potenziali candidati in modo rapido e diretto, facilitando il contatto tra aziende e persone interessate a inserirsi nei settori delle telecomunicazioni, energie rinnovabili, e-mobility e reti elettriche.

A San Giuliano Milanese Afol Metropolitana, in collaborazione con l’amministrazione comunale, organizza un recruiting day con HQ Engineering Italia, società di ingegneria multidisciplinare attiva nei settori delle telecomunicazioni, delle energie rinnovabili, dell’e-mobility e delle linee elettriche di media, alta e altissima tensione. L’incontro si terrà giovedì 22 gennaio, a partire dalle 9.30, nella Sala Previato in piazza della Vittoria 2. L’azienda ricerca installatori di ponti radio, progettisti Cad, progettisti elettrici e operai generici junior, anche in stage. Durante l’evento sarà possibile conoscere l’azienda, ricevere informazioni sulle procedure di selezione e sostenere un primo colloquio con i recruiter. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

