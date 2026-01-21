Segui la diretta di Lecce-Juve Primavera, valida per la 21ª giornata del campionato 202526. In questo aggiornamento troverai sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca dettagliata del match, offrendo un quadro completo dell’incontro tra le due squadre. Un servizio utile per chi desidera rimanere informato in modo preciso e puntuale sull’andamento della partita.

di Fabio Zaccaria del match, valido per la 21ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera dopo aver battuto per 2-0 l’Inter nel Derby d’Italia affronta il Lecce in trasferta per dare continuità all’ultima vittoria. La gara contro i salentini è valida per la 21esima giornata del campionato Primavera 1. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lecce Juve Primavera: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle ore 12:00 Migliore in campo Juve Primavera:. Lecce Juve Primavera: risultato e tabellino. Ret i: Lecce: in attesa delle formazioni ufficiali Juve Primavera: in attesa delle formazioni ufficiali Ammoniti: Espulsi: Tutte le notizie sul campionato Primavera . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Lecce Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca

Leggi anche: Napoli Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca

Leggi anche: Milan Juve Primavera LIVE: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

JUVENTUS - LECCE CON FALCONE IN VERSIONE SUPERMAN E TANTI ERRORI DEI BIANCONERI! RISULTATO GIUSTO

Argomenti discussi: CALCIO Primavera 1- live 19a Giornata Fiorentina-Juventus 2-0; tutte vittoriose le squadre viola; Dove vedere Juventus-Cremonese, il tennis e tutto lo sport in tv del 12 gennaio 2026; Cagliari-Juve 1-0: Mazzitelli decisivo, Spalletti ko. Rivivi la diretta; Coppa Italia 2025/26, il tabellone completo.

Primavera, Lecce-Juve: orario, diretta e dove vedere in tv e streaming in tempo realeLa sfida tra Lecce e Juventus Primavera, in programma oggi a partire dalle 12, sarà visibile su SportItalia (canael 60 del digitale terrestre) e in streaming sul sito della piattaforma. In alternativa ... tuttosport.com

Lecce-Juventus Under20, ecco dove sarà possibile vedere il matchMercoledì 21 gennaio 2026, con calcio d’inizio alle ore 12:00, la Juventus Under 20 sarà impegnata in trasferta in Puglia contro il Lecce Primavera, nel match valido per ... tuttojuve.com

Juve vs Cagliari e Lecce Gol Attesi: Juve 4,01 / 0,33 Tiri: 46 a 8 Parate: 1 a 9 Possesso: 75% a 25% 5 punti persi... x.com

Bodo/Glimt 2-3 Juve Juve 2-1 Cagliari Juve 2-0 Udinese Napoli 2-1 Juve Juve 2-0 Pafos Bologna 0-1 Juve Juve 2-1 Roma Pisa 0-2 Juve Juventus 1-1 Lecce Sassuolo 0-3 Juventus Juventus 5-0 Cremonese 9 vittorie nelle 11 partite fra facebook