La Nuova Sondrio sciupa una grande occasione

La Nuova Sondrio affronta con insoddisfazione un risultato negativo nel recupero della seconda giornata di ritorno del girone B di serie D. Dopo aver ottenuto una buona prestazione contro la Varesina, la squadra non è riuscita a mantenere la continuità, subendo una sconfitta per 3-0 in casa dallo Scanzorosciate. Un’occasione persa per consolidare la posizione in classifica, che richiede ora una pronta reazione.

Finisce 0-3 il recupero casalingo contro lo Scanzorosciate che avrebbe permesso ai biancazzurri, in caso di successo, di agganciare per la prima volta in stagione la zona playout La Nuova Sondrio non riesce a dare continuità al successo di domenica contro la Varesina e cede in casa per 3-0 allo Scanzorosciate, nel recupero della seconda giornata di ritorno del girone B di serie D. Al 28', però, la difesa della Nuova Sondrio cede: palla persa a centrocampo e veloce ripartenza di Belloli che porta palla centralmente e poi calcia non lasciando scampo a Uccelletti. Prima dello 0-1 da segnalare, però, un contatto molto sospetto in area bergamasca tra Vasil e Dieng, sul quale però l'arbitro ha fatto proseguire il gioco tra le proteste vibranti dello stesso Vasil e dei suoi compagni.🔗 Leggi su Sondriotoday.it

