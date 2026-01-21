la germania riprende il discorso sulla digital tax ma con calma

La Germania sta considerando nuovamente l'introduzione di una digital tax, seppur con cautela. Secondo quanto riportato da Politico, le pressioni sul governo di Friedrich Merz stanno crescendo, rendendo la possibilità di adottare questa misura concreta ma ancora lontana. La questione rimane sotto osservazione, con un approccio prudente e analitico, nel rispetto delle dinamiche fiscali europee e internazionali.

La possibilità che la Germania adotti una digital tax è ancora lontana, ma concreta. In base a quanto scrive Politico, le pressioni sul governo di Friedrich Merz stanno iniziando ad aumentare. Non dall’esterno, né tantomeno dall’Europa che stava valutando la misura nei mesi precedenti. A chiedere il grande passo al cancelliere sono alcuni dei suoi stessi alleati dentro l’esecutivo. Per alcuni potrebbe essere la contro risposta ai dazi di Donald Trump per via della Groenlandia. Ma Merz non ha fretta, valuta i prossimi passi con attenzione e spera che Berlino – insieme alle altre capitali europee – possa rispondere a Washington con una misura equilibrata. 🔗 Leggi su Formiche.net

