La Consar Ravenna cerca di tornare alla vittoria nel campionato di volley, affrontando in casa la rivale Lagonegro, composta da numerosi ex. Dopo quattro sconfitte nelle ultime cinque partite, la squadra si prepara all’incontro con l’obiettivo di migliorare la propria posizione in classifica, approfittando anche dell’intervallo di Coppa Italia per ricaricare le energie e ritrovare fiducia.

Reduce da 4 ko nelle ultime 5 giornate, la Consar Ravenna prova a rialzarsi con l’intermezzo di Coppa Italia. Stasera infatti (alle 20.30, al Pala de André, arbitri Ciaccio e Pazzaglini; diretta in chiaro su Dazn) i giallorossi ospitano Lagonegro. Il match è valido per l’accesso alla semifinale del 4 febbraio contro la vincente di Pineto-Siena. Ai quarti hanno avuto accesso le prime 8 della regular season al termine dell’andata (Ravenna era terza e le è capitata la sesta). La formula prevede una gara unica, in casa delle squadre con migliore classifica, stessa formula che poi verrà adottata nelle semifinali e in finale, collocata in calendario sabato 21 febbraio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Consar in casa cerca il riscatto. La rivale Lagonegro è zeppa di ex

Leggi anche: Pallavolo, la Consar Ravenna punta al poker nel match interno con Lagonegro

Leggi anche: Volley serie A2. Consar, quanti amici a Lagonegro. Prima dei sentimenti c’è il campo

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: La Consar torna al Pala De Andrè per sfidare Macerata e cercare la rivincita; La Consar torna al Pala De Andrè per sfidare Macerata e cercare la rivincita; Mea culpa Consar Serviva più coraggio; Volley. La Consar cede 3-0 contro Macerata al Pala De André.

La Consar in casa cerca il riscatto. La rivale Lagonegro è zeppa di exReduce da 4 ko nelle ultime 5 giornate, la Consar Ravenna prova a rialzarsi con l’intermezzo di Coppa Italia. Stasera infatti (alle 20.30, al Pala de André, arbitri Ciaccio e Pazzaglini; diretta in ch ... msn.com

Volley: La Consar riabbraccia il Pala De Andrè per sfidare l’insidiosa MacerataDopo due partite in trasferta e a quasi un mese dall’ultima in casa, la Consar Ravenna torna al Pala De Andrè per affrontare la Banca Macerata Fisiomed nel match valido per la seconda giornata del gir ... ravennawebtv.it

SERIE A2, LA CONSAR TORNA A CASA! Finalmente la Consar Ravenna torna davanti ai propri tifosi per il primo match casalingo di questo 2026. Banca Macerata Fisiomed Domenica 18 Gennaio 18.00 Pala de André Scegli di esserci! #serieA2 #r facebook