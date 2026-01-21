Juventus-Benfica vigilia europea | a Torino la cena ufficiale UEFA

A Torino si svolge la cena ufficiale UEFA tra le delegazioni di Juventus e Benfica, evento istituzionale che precede la partita europea. L'appuntamento, organizzato nel rispetto del protocollo UEFA, rappresenta un momento di incontro tra le due squadre prima del match. La serata si inserisce nella cornice della vigilia europea, sottolineando l'importanza di un appuntamento formale che anticipa l'incontro sulla scena sportiva.

La vigilia europea entra nel vivo anche fuori dal campo. A poche ore dal fischio d’inizio di Juventus-Benfica, va in scena a Torino il consueto appuntamento istituzionale previsto dal protocollo UEFA: la cena ufficiale tra le delegazioni dei due club nel centro della città. Un passaggio formale, ma tutt’altro che secondario, che accompagna ogni grande notte di Champions League. I vertici dirigenziali si ritrovano prima che la parola passi al campo, in un clima di rappresentanza e relazioni internazionali che anticipa la tensione sportiva dell’Allianz Stadium. Per la Juventus sono presenti Giorgio Chiellini, François Modesto, l’amministratore delegato Damien Comolli e il presidente Gianluca Ferrero.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Juve Benfica, cena UEFA tra le delegazioni dei due club. Tutti i dettagli sul match di Champions League – VIDEOLe delegazioni di Juventus e Benfica si sono incontrate per una cena ufficiale in vista della partita di Champions League.

Benfica, vigilia Champions: allenamento e conferenza a TorinoIl Benfica si prepara per la sfida di Champions League contro la Juventus, con un allenamento e una conferenza stampa previsti a Torino.

