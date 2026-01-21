Juventus-Benfica 2-0 | Thuram e McKennie lanciano i bianconeri

Nella settima giornata di Champions League, la Juventus ha battuto il Benfica 2-0 all’Allianz Stadium di Torino. I gol di Thuram e McKennie nella ripresa hanno deciso il risultato, nel rispetto di una gara equilibrata. La partita è stata influenzata dal rigore sbagliato dai portoghesi e da una gestione attenta da parte dei bianconeri. Un successo importante per la squadra di Torino in una fase cruciale della competizione.

La Juventus batte il Benfica 2-0 all’Allianz Stadium di Torino, nella settima giornata della Fase Campionato di Champions League: decidono nella ripresa i gol di Thuram e McKennie, in una gara segnata dal rigore fallito dai portoghesi e da una gestione lucida dei bianconeri. La squadra di Luciano Spalletti costruisce il successo nel secondo tempo, dopo una prima frazione intensa ma senza reti, resistendo ai momenti di pressione del Benfica e chiudendo il conto con personalità. Per i lusitani di José Mourinho pesa l’episodio dell’81’, quando Pavlidis scivola al momento del tiro dal dischetto, fallendo la chance di riaprire la partita. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Nel match tra Juventus e Benfica, i bianconeri si trovano in vantaggio con un gol di McKennie, dopo il primo segnato da Thuram.

Nell'incontro tra Juventus e Benfica, Thuram apre le marcature dopo l'occasionale di McKennie.

