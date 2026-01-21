Il Napoli non dispone degli strumenti necessari per attivare una modalità gestione efficace. Mentre nella partita contro il Sassuolo l’attenzione era rivolta alle risorse fisiche e atletiche, quella contro il Copenaghen richiede un’analisi diversa, focalizzata su aspetti psicologici ed emotivi. La condizione mentale della squadra, infatti, può influire significativamente sulle prestazioni, rendendo fondamentale considerare questi elementi per comprendere meglio la situazione.

Questo Napoli non può andare in modalità gestione. Se la partita tra Napoli e Sassuolo si potevadoveva analizzare guardando primariamente alle energie a disposizione, poche per non dire pochissime, della squadra di Conte, quella di Copenaghen va sviscerata partendo da altri aspetti: la psiche, l’emotività. Perché, per dirla in modo crudo, il Napoli ha subito una rimonta di testa, prima che di campo. Gli azzurri si sono messi a gestire la gara – il vantaggio di un gol e di un uomo, il possesso palla, il tempo che scorreva – senza avere gli strumenti per farlo. Senza possedere la solidità, difensiva ma soprattutto mentale, che serve in certe circostanze. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli non ha gli strumenti per andare in modalità gestione

Leggi anche: Regione, approvato il nuovo piano energetico. Colianni: "La Sicilia ha gli strumenti per lottare contro i cambiamenti climatici"

Leggi anche: Regione, approvato il nuovo piano energetico. Colianni: "La Sicilia ha gli strumenti per lottare contro i cambiamenti climatici"

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

LA VERA VITA DA PRONTO SOCCORSO! MINERVA SALUTE passa dal BSMT!

Argomenti discussi: Si tratta di una novità nel Napoli di De Laurentiis che fin qui non ha mai mostrato grande reattività in casi simili, basti ricordare Vargas, Ounas, Rog. Stavolta, dopo 5 mesi, si prende atto dell'errore e si agisce. Di Alfonso Fasano; Napoli, non si fanno questi regali; Il Napoli spreca, il Copenaghen (in 10) fa 1-1; Champions: Inter-Arsenal 1-3, Copenhagen-Napoli 1-1. Serata difficile per le italiane - Copenaghen-Napoli 1-1.

È ancora il Napoli delle amnesie. È tornata la squadra balbettante, solo la reazione di nervi ha evitato la sconfitta2-2 col Verona. Il Napoli perdeva 2-0 al 45esimo. Il Napoli non ha ancora costanza di rendimento, procede con alti e bassi. Male in difesa ... ilnapolista.it

Copenaghen-Napoli, McTominay nel post partita: «Inaccettabile non aver vinto oggi»Il Napoli pareggia a Copenaghen e complica ulteriormente il passaggio del turno in Champions League, queste le parole di Scott McTominay, autore del momentaneo gol del vantaggio ... msn.com

Dentro l’Osservatorio di Capodimonte Un breve viaggio tra storia, strumenti e ricerca dell’Osservatorio Astronomico di Capodimonte: sale storiche, telescopi, collezioni uniche e panorami su Napoli si intrecciano in un racconto che unisce patrimonio scientifico, - facebook.com facebook