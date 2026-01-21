Il mio bimbo è stato un mese in terapia intensiva e ora sono sempre in allarme…

La prematurità può comportare momenti di grande preoccupazione per i genitori. È importante conoscere i segnali di miglioramento e le strategie di supporto, per affrontare con serenità questa fase delicata. In questo articolo, offriremo informazioni utili e consigli pratici per accompagnare il percorso di recupero del bambino e il benessere della famiglia.

Buongiorno dottoressa, il mio bambino è nato prematuro e ha passato il primo mese di vita in terapia intensiva, ed è stato un periodo molto duro sia per me che per mio marito. Ora il bimbo sta bene, ma io vivo ancora come se fossimo in 'allarme costante'. Controllo ogni suo respiro e ho difficoltà a lasciarlo, anche solo con i nonni. È normale che mi senta così? Ho paura che la cosa mi sfugga di mano fino a farmi diventare una mamma iperprotettiva.

