Il doveroso tributo Pergreffi e l’addio al calcio giocato Omaggio al capitano prima del match

Prima del calcio d'inizio di Modena-Palermo, sabato allo stadio Braglia, verrà reso un doveroso omaggio ad Antonio Pergreffi, capitano del Modena, che si congeda dalla carriera giocata. Un momento di riconoscenza e rispetto per il contributo di Pergreffi al calcio e alla squadra, prima di entrare nel vivo della partita.

I momenti che precederanno il fischio d’inizio di Modena-Palermo, sabato allo stadio Braglia, saranno tutti dedicati ad Antonio Pergreffi. Prima dell’attesissima sfida contro i rosanero dell’ex Palumbo è prevista infatti la festa per il capitano del Modena, a qualche settimana dall’annuncio del suo addio ai canarini e al calcio all’alba dei 38 anni da compiere il prossimo maggio. Il pubblico del Braglia omaggerà l’ex difensore, lo stesso farà la famiglia Rivetti che accompagnerà Pergreffi in campo a raccogliere il meritato applauso. Non è da escludere ci possa essere la consegna di una targa celebrativa che ricordi le 137 presenze in maglia gialloblù nelle quasi 6 stagioni vissute a Modena dopo aver rappresentato un pezzo di storia del Piacenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

