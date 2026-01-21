il difficile equilibrismo di meloni

Il rapporto tra Giorgia Meloni e le sfide politiche rappresenta un delicato equilibrio tra ideali e responsabilità. La sua strategia, spesso oggetto di analisi, riflette le dinamiche di un contesto complesso e in continua evoluzione. Per approfondire, iscriviti alla newsletter

Per leggere la versione senza paywall, iscriviti alla newsletter "Di cosa parlare stasera a cena" a questo link: è gratis! Sono le giornate in cui i leader europei sono chiamati a difficili scelte di posizione rispetto agli Usa. Le linee possibili sono diverse. Si comincia con il tentativo di declassare tutto ciò che dice Donald Trump a bizzarrie di un presidente confuso e perciò da trattare in termini diplomatici, con la funzione automatica di declassamento della portata logia e politica di qualunque suo atto o dichiarazione. Poi c’è la posizione della forza contenuto, un po’ lo schema adottato da Ursula von der Leyen e da Friedrich Merz, dai quali è venuta fermezza nella risposta associata all’impegno per ritorsioni proporzionate rispetto alle minacce sui dazi e alla precedente minaccia di annessione della Groenlandia. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Trump e l’equilibrismo impossibile dell’amica MeloniL’amicizia con Donald Trump si rivela spesso complessa, anche per leader europei come Giorgia Meloni.

