I treni per i lager il libro di Luciano Patat a Marano Lagunare

In occasione della Giornata della Memoria 2026, la sezione Anpi di Carlino–Marano Lagunare presenta il libro di Luciano Patat,

Nell'ambito della Giornata della Memoria 2026, la sezione Anpi di Carlino – Marano Lagunare con il patrocinio del Comune di Marano Lagunare, presenta sabato 24 gennaio, alle 17, nella Sala consiliare del Centro civico di Marano, il libro di Luciano Patat, I treni per i lager – la deportazione.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Leggi anche: “Mio nonno e l’inferno nei lager: vorrei raccontare la sua storia in un libro”

Leggi anche: MARANO. Mercoledì 26 novembre parte la XXVIII edizione del Marano Ragazzi Spot Festival

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Fs, nasce una nuova spa di Stato per i treni: parte la gara per i collegamenti ferroviari Intercity; Oggi lo sciopero di Trenord e Trenitalia: l'elenco dei treni garantiti; Frosinone, lavori per il sovrappasso: treni, stop per alcuni giorni; Falsa partenza per i treni elettrici.

Ponte al Pino, stop ai treni a FirenzeStop ai treni per 24 ore a Firenze tra il pomeriggio di venerdì 24 e quello di sabato 25 gennaio per i lavori di demolizione e ricostruzione del cavalcavia ferroviario di Ponte al Pino, vicino alla st ... rainews.it

Treni, sciopero il 9 e 10 gennaio. Quali sono i collegamenti garantitiPer il trasporto Regionale – sottolinea ancora Trenitalia - sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali: dalle ore 6 alle 9 e dalle ore 18 alle 21 di sabato 10 ... repubblica.it

Nuovo anno, nuova produzione! Apriamo la stagione Gennaio-Maggio del Teca Teatro Cassanese 2026 con: LAGER KABARET "I treni per Auschwitz c'erano, ma si doveva anche ridere!" Max Ritz, giovane comico ebreo nella Berlino di fine anni ‘30, viene de - facebook.com facebook