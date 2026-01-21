I treni per i lager il libro di Luciano Patat a Marano Lagunare
In occasione della Giornata della Memoria 2026, la sezione Anpi di Carlino–Marano Lagunare presenta il libro di Luciano Patat,
Nell'ambito della Giornata della Memoria 2026, la sezione Anpi di Carlino – Marano Lagunare con il patrocinio del Comune di Marano Lagunare, presenta sabato 24 gennaio, alle 17, nella Sala consiliare del Centro civico di Marano, il libro di Luciano Patat, I treni per i lager – la deportazione.🔗 Leggi su Udinetoday.it
Nuovo anno, nuova produzione! Apriamo la stagione Gennaio-Maggio del Teca Teatro Cassanese 2026 con: LAGER KABARET "I treni per Auschwitz c'erano, ma si doveva anche ridere!" Max Ritz, giovane comico ebreo nella Berlino di fine anni '30, viene de
