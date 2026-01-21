I carabinieri stanno valutando la possibilità di trasferirsi dalla sede attuale di via Carnia. Borroni ipotizza eventuali chiusure e analizza le opzioni disponibili per individuare una nuova caserma che possa rispondere alle esigenze operative e logistiche del reparto. La ricerca di una nuova sede mira a garantire un servizio efficace e adeguato alla comunità locale.

I carabinieri cercano una nuova casa rispetto alla sede che occupano oggi, nella caserma di via Carnia. La Prefettura di Macerata ha emesso il 5 agosto scorso un avviso, per una indagine di locazione, alla ricerca di un immobile da affittare per sei anni, con contratto rinnovabile, e con precise caratteristiche, per esempio quella di essere facilmente raggiungibile dalle principali vie di comunicazione stradale, con una superficie di almeno 2.863 metri quadrati più altri 2.579 esterni, una struttura autonoma in regola con le norme urbanistiche, antisismiche e antinfortunistiche e tale da poter essere modificata per le misure di difesa passiva, ovvero una recinzione di almeno 2,40 metri, video sorveglianza, portone blindato, vetri antiproiettile al pianoterra, ai piani rialzati e nel seminterrato, più camere di sicurezza, una sala di attesa, un box per il militare di servizio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - I carabinieri cercano una caserma. Borroni ipotizza chiusure

