Finale di Coppa Italia tra Sciacca e Modica pronto ad accendersi lo stadio Gurrera

Giovedì 22 gennaio allo stadio Gurrera di Sciacca si disputa la finale di Coppa Italia di Eccellenza Sicilia tra Sciacca e Modica. L'incontro, in programma alle 15, rappresenta un momento importante per le due squadre e per il calcio regionale, offrendo un'occasione di confronto e di emozioni sportive in un contesto di grande tradizione.

