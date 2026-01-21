Finale di Coppa Italia tra Sciacca e Modica pronto ad accendersi lo stadio Gurrera
Giovedì 22 gennaio allo stadio Gurrera di Sciacca si disputa la finale di Coppa Italia di Eccellenza Sicilia tra Sciacca e Modica. L'incontro, in programma alle 15, rappresenta un momento importante per le due squadre e per il calcio regionale, offrendo un'occasione di confronto e di emozioni sportive in un contesto di grande tradizione.
Occhi puntati sulla finale di Coppa Italia di Eccellenza Sicilia giovedì 22 gennaio allo stadio Gurrera di Sciacca che ospiterà alle 15 una partita che promette spettacolo. In campo due formazioni protagoniste assolute dei rispettivi gironi, pronte a contendersi un trofeo prestigioso e.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
