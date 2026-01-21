Evento Uisp Un’esplosione di emozioni

L'evento Uisp ha rappresentato un momento di condivisione e impegno, mettendo in luce il talento dei giovani atleti grossetani e il valore della solidarietà. Una serata che ha unito sport e solidarietà in un contesto di rispetto e collaborazione, lasciando un ricordo positivo e testimonianze di impegno comunitario. Un’occasione per valorizzare le capacità sportive e rafforzare i legami tra i partecipanti e il territorio.

Una serata indimenticabile, nella quale il talento dei giovani atleti grossetani ha incontrato il grande cuore della solidarietà. Un teatro Moderno gremito da oltre 800 spettatori ha applaudito la quinta edizione di ' Arte in Festa – Dove la passione si fa dono ', evento promosso dal Comitato Uisp Grosseto con il patrocinio del Comune. Sul palco si sono alternati 270 giovanissimi protagonisti, tra ballerini e ginnasti, che hanno dato vita a 24 coreografie mozzafiato. Questo straordinario lavoro è stato reso possibile grazie alla sinergia tra le associazioni Artistica Grosseto, Dance System, Europa Danza, Ginnastica Grifone, Inside Original Dancers, Polisportiva Barbanella Uno e Progetto Danza.

