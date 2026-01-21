La classifica TheFork 2025 sulle eccellenze gastronomiche italiane presenta una selezione di ristoranti premiati in base alle recensioni dei clienti. La Top 100 riflette il panorama culinario del nostro Paese, con particolare attenzione alla Toscana e ai locali che si distinguono per qualità e attenzione al cliente. Un elenco utile per chi desidera scoprire i luoghi migliori per vivere un’esperienza gastronomica autentica e di qualità.

La Top 100 2025 di TheFork offre uno spaccato dettagliato del panorama gastronomico del nostro Paese, basandosi esclusivamente sui back lasciati dai commensali che utilizzano l’app per riservare un tavolo. Quest’anno, i gusti degli utenti hanno premiato con decisione il Nord Italia, che occupa oltre metà della lista con 51 locali. Il Centro Italia risponde con 31 indirizzi, mentre il Meridione e le Isole chiudono con 18 posizioni. In termini regionali, la Toscana svetta per qualità e quantità, piazzando 16 insegne e conquistando posizioni di rilievo nel podio. Pari merito numerico per la Lombardia, seguita dal Lazio a quota 14. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Eccellenze a tavola: la classifica TheFork 2025 premia il cuore e la Toscana

I migliori ristoranti d'Italia sono in Toscana, la classifica di TheForkLa Toscana si conferma come una delle regioni più apprezzate dalla community di TheFork nel 2025, grazie alla qualità e alla varietà dei suoi ristoranti.

I migliori ristoranti d’Italia sono in Toscana, la classifica di TheForkLa Toscana si conferma come una delle regioni più apprezzate dalla community di TheFork nel 2025, grazie alla qualità e all’autenticità dei suoi ristoranti.

