Doriana Leondeff ospite a Bari per la ventesima edizione di AnniVerdi Film Festival
Doriana Leondeff sarà ospite a Bari per la ventesima edizione di AnniVerdi Film Festival. L’evento segue la partecipazione di Giorgia Farina, regista di “Ho visto un re”, e si inserisce nel programma della terza edizione di “Alfabeti Visivi”, promossa dalla cooperativa sociale “Il Nuovo Fantarca”. L’appuntamento è previsto per venerdì 23 gennaio, offrendo un’occasione di confronto e riflessione nel contesto culturale della manifestazione.
Dopo la partecipazione di Giorgia Farina, regista del film “Ho visto un re”, proiettato la scorsa settimana nell’ambito della ventesima edizione di AnniVerdi Film Festival e della terza edizione di “Alfabeti Visivi”, organizzate dalla cooperativa sociale “Il Nuovo Fantarca”, venerdì 23 gennaio.🔗 Leggi su Baritoday.it
