Doriana Leondeff ospite a Bari per la ventesima edizione di AnniVerdi Film Festival

Doriana Leondeff sarà ospite a Bari per la ventesima edizione di AnniVerdi Film Festival. L’evento segue la partecipazione di Giorgia Farina, regista di “Ho visto un re”, e si inserisce nel programma della terza edizione di “Alfabeti Visivi”, promossa dalla cooperativa sociale “Il Nuovo Fantarca”. L’appuntamento è previsto per venerdì 23 gennaio, offrendo un’occasione di confronto e riflessione nel contesto culturale della manifestazione.

