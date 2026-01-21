Dal Giorno della Memoria agli eventi per le famiglie riparte la programmazione alla Alda Merini di Montegrotto Terme
La Biblioteca Civica Alda Merini di Montegrotto Terme annuncia il ritorno delle iniziative culturali, dal Giorno della Memoria agli eventi dedicati alle famiglie, per i primi mesi del 2026. Un calendario articolato e diversificato che mira a coinvolgere tutta la comunità, promuovendo conoscenza e dialogo attraverso proposte pensate per tutte le età.
Un calendario ricco e variegato quello che la Biblioteca Civica Alda Merini presenta per i primi mesi del 2026. Con il filo conduttore delle emozioni e dell'educazione come strumenti di crescita personale e collettiva, la programmazione propone eventi, laboratori e spettacoli pensati per tutte le.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Argomenti discussi: Per non dimenticare: nuovi libri per il Giorno della Memoria 2026; 27 gennaio, Giorno della Memoria; Giorno della Memoria 2026; Giorno della Memoria 2026.
