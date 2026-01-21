da prada a armani cosa abbiamo visto alla mfw uomo 2026

La Milano Fashion Week Uomo AutunnoInverno 2026 ha presentato una serie di collezioni che riflettono un approccio più riflessivo e intimo. Tra sfilate di grandi nomi come Prada e Armani, l'evento ha mostrato una tendenza verso format co-ed, offrendo una panoramica complessa e articolata delle nuove sensibilità nel panorama della moda maschile. Un'edizione che ha privilegiato la narrazione e l'interpretazione personale, segnando un momento di evoluzione nel settore.

AGI - Di fronte a un calendario che si stringe, complice la scelta di molti big di sfilare con format co-ed, la Milano Fashion Week Uomo AutunnoInverno 2026 appena conclusa ha risposto con una narrazione densa, quasi introspettiva. Non è stata solo una passerella di abiti, ma un’indagine profonda su cosa significhi " vestire maschile " oggi, un dialogo costante tra ciò che ereditiamo e ciò che decidiamo di innovare. L'aria di cambiamento si è respirata forte da Zegna. Con l’inizio dell'anno, Edoardo e Angelo Zegna hanno assunto la guida come co-CEO, segnando il passaggio alla quarta generazione. 🔗 Leggi su Agi.it

