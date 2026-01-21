Crimson Desert ha raggiunto la fase Gold | lo sviluppo è concluso e non ci saranno ritardi

Crimson Desert ha ufficialmente raggiunto la fase Gold, segnando la conclusione dello sviluppo del gioco. Pearl Abyss ha confermato che l’action RPG open world è pronto per la produzione e distribuzione, senza ulteriori ritardi. Questo importante traguardo garantisce la data di uscita stabilita, offrendo ai giocatori la certezza di un prodotto completo e di qualità.

Crimson Desert ha ufficialmente completato il proprio sviluppo. Pearl Abyss ha annunciato che l’action RPG open world è entrato in fase Gold, passaggio che certifica la conclusione dei lavori principali e mette al sicuro la data di uscita. Una notizia rilevante in un settore spesso segnato da rinvii e incertezze, con il team che ha di conseguenza confermato che non ci saranno ritardi dell’ultimo minuto. L’appuntamento è fissato con precisione. Il viaggio nel continente di Pywel inizierà il 19 marzo 2026. Con il termine “Gold” si indica il momento in cui il gioco è pronto per la distribuzione, con il contenuto principale finalizzato e avviato verso la produzione e la pubblicazione digitale. 🔗 Leggi su Game-experience.it

