Compleanno speciale per Confcommercio Forlì-Cesena ecco l' 80esimo | si premiano 90 imprese storiche

Confcommercio Forlì-Cesena celebra il suo ottantesimo anniversario con un evento speciale giovedì alle 15 al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico. In occasione di questa ricorrenza, vengono premiate 90 imprese storiche del territorio, testimonianza della lunga tradizione e dell’impegno delle aziende locali. Un momento di riflessione e riconoscimento per la crescita economica e sociale della provincia.

L'Unione provinciale di Forlì-Cesena di Confcommercio celebra giovedì alle 15 al Grand Hotel Da Vinci di Cesenatico, l'ottantesimo anniversario della fondazione di Confcommercio Cesena e Forlì. All'evento interverrà il presidente nazionale di Confcommercio, Carlo Sangalli.

