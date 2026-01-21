Come sbloccare la Cassia nord | Poggino prolungato di 1,8 chilometri e rotatoria all' incrocio con la Commenda
Per sbloccare la Cassia nord a Viterbo, è stato prolungato il Poggino di 1,8 km e inserita una rotatoria all'incrocio con la Commenda. Questi interventi mirano a migliorare la circolazione e ridurre gli ingorghi quotidiani, offrendo una soluzione concreta al problema del traffico nell’ingresso nord della città.
Potrebbe essere la volta buona per stappare l'imbuto di auto che quotidianamente soffoca l'ingresso nord di Viterbo. Il progetto per l'allungamento dell'asse del Poggino, un'opera la cui genesi risale ai primi anni 10 del 2000, ha incassato il semaforo verde in terza commissione con un voto.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
