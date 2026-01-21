Come sbloccare la Cassia nord | Poggino prolungato di 1,8 chilometri e rotatoria all' incrocio con la Commenda

Per sbloccare la Cassia nord a Viterbo, è stato prolungato il Poggino di 1,8 km e inserita una rotatoria all'incrocio con la Commenda. Questi interventi mirano a migliorare la circolazione e ridurre gli ingorghi quotidiani, offrendo una soluzione concreta al problema del traffico nell’ingresso nord della città.

